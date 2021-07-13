13.07.2021 11:24 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от - Стасян, ты же шаришь в русском языке?

- Витек, у меня две вышки, конечно шарю

- Тогда посмотри: Батя наорал на сына потому что он был пьян. Кто из них двоих был пьян?

- Он