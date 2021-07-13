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13.07.2021 16:11 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

750x702, 51 Kb / Прививка, вакцинация бедные, богатые, работа, ресторан

Прививка, вакцинация бедные, богатые, работа, ресторан

комментарии
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Sisyadmin | 13.07.2021 19:05
Я работаю дома. У жены был факультет вирусологии в академии :) мы прививки не ставим от мутирующих вирусов.
Hedg | 13.07.2021 20:21
Sisyadmin, это как не носить бронежилет, ведь бывают и бронебойные пули
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