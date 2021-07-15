15.07.2021 12:37 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓ от - Есть ли в мире более приятное

чувство, чем когда ты

находишься в комнате, где полно

народа, а собака решает сесть

именно рядом с тобой?



- Если только это не аэропорт, и собака не

полицейская.