ещё! выкл. сиськи
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19.07.2021 12:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

914x1080, 217 Kb / кот, кошка, труба, теплотрасса, снег, зима, греется

кот, кошка, труба, теплотрасса, снег, зима, греется

комментарии
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саныч | 19.07.2021 12:40
Мурз?
Vintorezz | 19.07.2021 12:44
о России думает...
что же будет с родиной и с нами...
akel | 19.07.2021 13:18
Спеклись...
саныч | 19.07.2021 14:16
В г.Ухта, рядом с заводом по производству сажи, раньше всё такое чёрное бегало.
Murrzik | 19.07.2021 15:41
Vintorezz (12:44), пофигу что с вами будет)
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