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19.07.2021 13:51 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Перед первым ядерным взрывом, 16 июля 1945 года, США

«Тринити» — первое в мире испытание ядерного оружия. Взрыв бомбы был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. Во время испытания тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа, получившая название «Штучка» (англ. Gadget).

На фото «Штучка» и команда готовившая её к взрыву.
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