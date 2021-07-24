ещё! выкл. сиськи
« Bob Tot: @supershmel, ться, блеть. Выучите уже, это же так просто »
24.07.2021 01:30 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
- Мам, смотри голубь! У тебя хлеб есть?
- Жри без хлеба!
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 118206 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 319| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer