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26.07.2021 06:06 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1200x675, 317 Kb / икона, молитва, поп, карман, церковь, религия, деньги, крест

икона, молитва, поп, карман, церковь, религия, деньги, крест

комментарии
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berry | 26.07.2021 10:21
очень похоже себя вело совкове "правительство" - недоплачивая реально заработанные деньги гражданам, типа пуская их на "бесплатное" обучение/медицину/отдых/жилье....
а вместо икон - лозунги, транспаранты и фото "вошъдей"…
Vintorezz | 26.07.2021 10:43
berry (10:21), Это ты Путина послушал?
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