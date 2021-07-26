ещё! выкл. сиськи
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26.07.2021 09:31 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Забавно наблюдать как бывшие члены КПСС Путин, Володин, Кириенко, Матвиенко, Памфилова, Собянин, Беглов и прочие трясутся из-за того, что коммунисты могут отобрать мандаты у Единой России
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