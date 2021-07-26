ещё! выкл. сиськи
« саныч: @radozd, Да, спасибо, разобрался, там главное артикул ))) »
26.07.2021 12:52 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
А что если НЛО - это всего лишь миллиардеры с других планет?
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~PantoR~ | 26.07.2021 13:10
И слава богу, хоть их Рогозин к нам не прилетит )
mxx | 26.07.2021 13:11
~PantoR~ (13:10), улетит
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