ещё! выкл. сиськи
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26.07.2021 13:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Палестинские боевики в Бейруте во время израильского вторжения в Ливан в 1982 году. 16 августа 1982 г.
1080x1920, 195 Kb / очки, каска, модные, граната, джинсы, сапоги, звезда, Ливан, Бейрут, боевики

очки, каска, модные, граната, джинсы, сапоги, звезда, Ливан, Бейрут, боевики

комментарии
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знаток | 26.07.2021 15:53
Как буд-то Советскую газету прочитал. Израильского вторжения в Ливан. Прям Израильская военщина. Петухи, которые замахнулись на то, что им никогда не получить, даже если их очень много. Получили так, что до сих пор в себя прийти не могут. И Союз не помог.
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