ещё! выкл. сиськи
« саныч: @radozd, Да, спасибо, разобрался, там главное артикул ))) »
26.07.2021 13:46 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мэр Стамбула Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью на церемонии открытия парка в честь Джохара Дудаева. Турция, Стамбул, 7 мая 1996 года
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Эрдоган, Турция, Стамбул, Джохар Дудаев, парк, трибуна, портрет, митинг, флаг, цветы, партнеры

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