28.07.2021 13:14 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Сегодня с утра мне на Мамбе написал пластический хирург Марк.

Никакого пиетета перед моими сиськами он, сами понимаете, не испытывает. Вместо стандартных комплиментов о том, какая я красивая, сразу задал вопросы, где делала грудь, сколько стоило, кто хирург, какие импланты? Потом попросил прислать фото до и после, фото ореол, фото в груди в профиль и в анфас.

Я все послушно сделала, как доктор сказал. Отправила ему свои сиськи. Теперь сижу и думаю, может быть, он не хирург?