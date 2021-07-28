ещё! выкл. сиськи
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28.07.2021 13:14 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Сегодня с утра мне на Мамбе написал пластический хирург Марк.
Никакого пиетета перед моими сиськами он, сами понимаете, не испытывает. Вместо стандартных комплиментов о том, какая я красивая, сразу задал вопросы, где делала грудь, сколько стоило, кто хирург, какие импланты? Потом попросил прислать фото до и после, фото ореол, фото в груди в профиль и в анфас.
Я все послушно сделала, как доктор сказал. Отправила ему свои сиськи. Теперь сижу и думаю, может быть, он не хирург?
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