|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
28.07.2021 13:14 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Сегодня с утра мне на Мамбе написал пластический хирург Марк.
Никакого пиетета перед моими сиськами он, сами понимаете, не испытывает. Вместо стандартных комплиментов о том, какая я красивая, сразу задал вопросы, где делала грудь, сколько стоило, кто хирург, какие импланты? Потом попросил прислать фото до и после, фото ореол, фото в груди в профиль и в анфас.
Я все послушно сделала, как доктор сказал. Отправила ему свои сиськи. Теперь сижу и думаю, может быть, он не хирург?
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 118287 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 204 / 322| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————