ещё! выкл. сиськи
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30.07.2021 08:06 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Почему, когда у мужчины есть лишний вес и нет денег - он жирный, а когда лишний вес и есть деньги - медвежонок?
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rainhog | 30.07.2021 08:55
Если нужно разъяснять настолько простые вещи, то понятно почему у жирного нет денег.
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