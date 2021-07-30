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30.07.2021 08:11 | интересное от mxx | комментарии: 1  ↓ 

1162x1280, 107 Kb / Правоохранители, оправдание, сравнение

Правоохранители, оправдание, сравнение

комментарии
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ceba | 30.07.2021 11:15
Такая инфографика - говно. Во-первых, нихуя непонятно. Во-вторых, обычный график был бы нагляднее. Смысла всё равно не понял.
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