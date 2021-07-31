ещё! выкл. сиськи
« supershmel: "развернулась на 45 градусов" надо было уж на 180 »
31.07.2021 11:21 | тексты от Gremlin | комментарии: 0  ↓ 
Жена: - Почему, когда мы с тобой разговариваем, это всегда оканчивается ссорой?!
Я: Потому что, о чем бы мы не говорили, ты всегда стремишься объяснить мне, что я не прав.
Жена: Нет! Все не так!...
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