31.07.2021 11:21 | тексты от Gremlin | комментарии: 0 ↓ от Жена: - Почему, когда мы с тобой разговариваем, это всегда оканчивается ссорой?!

Я: Потому что, о чем бы мы не говорили, ты всегда стремишься объяснить мне, что я не прав.

Жена: Нет! Все не так!...