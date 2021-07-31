ещё! выкл. сиськи
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31.07.2021 17:24 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Противолодочный самолёт-амфибия Бе-12П 318-го отдельного Констанцского Краснознамённого смешанного авиационного полка МА ВМФ РФ.
1680x1120, 280 Kb / самолёт-амфибия, Бе-12П, армия, гидросамолет, гидроплан

самолёт-амфибия, Бе-12П, армия, гидросамолет, гидроплан

комментарии
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болт | 31.07.2021 20:34
Необыкновенно громкий самолетик. Просто вот какой-то летающий гром.
rumpelstiltskin | 31.07.2021 22:50
Хотел написать, что чудеса на виражах напоминают... но там же рама :)
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