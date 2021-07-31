ещё! выкл. сиськи
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31.07.2021 22:49 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Как то Черномырдин спросил Назарбаева:
- Почему у вас в правительстве нет русских?
На что Назарбаев ответил:
- Я же не спрашиваю вас, почему у вас в правительстве нет русских?
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