31.07.2021 22:49 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Как то Черномырдин спросил Назарбаева:

- Почему у вас в правительстве нет русских?

На что Назарбаев ответил:

- Я же не спрашиваю вас, почему у вас в правительстве нет русских?