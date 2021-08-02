ещё! выкл. сиськи
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02.08.2021 06:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
В интернетах разгорелись жаркие дебаты из-за фотографии гуся, которого сняли, когда он летел вверх тормашками. Одни обвиняли в фотошопе, другие искали объяснение. Точку в спорах поставили орнитологи, которые заявили, что гусь на фото просто выебывается.
С экспертами не поспоришь.
1920x1200, 37 Kb / гусь

гусь

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