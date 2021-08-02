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02.08.2021 09:34 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Ловит мужик рыбу на лодке. Поймал здоровенную рыбёху, подплывает рыбнадзор и говорят:
- Здесь ловля рыбы запрещена, штраф 10 000 рублей.
- А я не ловлю, это моя рыба, я её из дома привожу сюда погулять и по свисту она ко мне в руки прыгает, и мы уходим домой.
- А ну ка покажи!
Мужик отпускает рыбу, проходит 10 минут, рыбнадзор говорит:
- Ну что, свисти давай!
- Зачем?
- Ну чтобы рыба приплыла.
- Какая рыба?
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