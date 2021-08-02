ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://news.ru/society/v-moskve-postroyat-eshyo-279-hramov/ »
02.08.2021 09:34 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Ловит мужик рыбу на лодке. Поймал здоровенную рыбёху, подплывает рыбнадзор и говорят:
- Здесь ловля рыбы запрещена, штраф 10 000 рублей.
- А я не ловлю, это моя рыба, я её из дома привожу сюда погулять и по свисту она ко мне в руки прыгает, и мы уходим домой.
- А ну ка покажи!
Мужик отпускает рыбу, проходит 10 минут, рыбнадзор говорит:
- Ну что, свисти давай!
- Зачем?
- Ну чтобы рыба приплыла.
- Какая рыба?
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 118372 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 190 / 326| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer