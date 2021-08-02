02.08.2021 09:34 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Ловит мужик рыбу на лодке. Поймал здоровенную рыбёху, подплывает рыбнадзор и говорят:

- Здесь ловля рыбы запрещена, штраф 10 000 рублей.

- А я не ловлю, это моя рыба, я её из дома привожу сюда погулять и по свисту она ко мне в руки прыгает, и мы уходим домой.

- А ну ка покажи!

Мужик отпускает рыбу, проходит 10 минут, рыбнадзор говорит:

- Ну что, свисти давай!

- Зачем?

- Ну чтобы рыба приплыла.

- Какая рыба?