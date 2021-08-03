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03.08.2021 09:41 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Айртон Сенна за рулём ВАЗ–21011, 1986 год, Венгрия
В 1986 году в Венгрии впервые прошла гонка Формулы–1 на новой трассе "Хунгароринг".
С симуляторами тогда было не очень и пилоты изучали трассу по разному, кто–то проходил пешком, кто–то на велосипеде. Сенна любил знакомиться с трассой, проезжая её на гражданском автомобиле.
Приехав в Венгрию, Сенна попросил у промоутеров машину — что–нибудь популярное у местных. И в итоге получил ВАЗ–21011.
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