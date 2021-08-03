03.08.2021 12:46 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Приходит еврей в церковь и начинает молиться Богу.

-Боженька, пожалуйста, дай мне 1000 рублей на покушать.

Это всё видит араб и решает помочь, но в кармане всего 500 рублей. Подходит к еврею, отдаёт деньги и уходит.

Еврей опять начинает молиться:

-Спасибо тебе, Боженька, только в следующий раз через араба не передавай, он половину себе забирает.