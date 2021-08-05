ещё! выкл. сиськи
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05.08.2021 05:06 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Тут, значит, возникла идея сказки Андерсена. Живет лысая покрышка, над ней глумятся другие покрышки, не настолько лысые, а она страшно комплексует. А потом она превращается в прекрасного лебедя.
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