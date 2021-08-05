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05.08.2021 14:08 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Бомбардировщик Douglas SBD “Бесстрашный” после аварийной посадки на палубу авианосца в Тихом океане, 1943 год.
800x580, 96 Kb / самолет, авианосец, бомбардировщик, авария, на носу

самолет, авианосец, бомбардировщик, авария, на носу

комментарии
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kikoS | 05.08.2021 14:49
Я чёт не пойму, это он перед столкновением???
Vintorezz | 05.08.2021 14:54
В процессе
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