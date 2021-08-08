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08.08.2021 14:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Огромный супермаркет, жена затерялась где-то между молочными продуктами и крупами. Хожу, ищу ее.
Подлетает симпатичная работница:
- Я чем-то могу помочь?
- Э-э-э-э… не уверен… - Вы что-то конкретное ищете? - В общем да, жену. - Не, ну так сразу я не могу, давайте для начала хоть кофе выпьем…
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