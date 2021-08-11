11.08.2021 06:27 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от • Оксюморон зашёл в бар и попросил какого-нибудь дешёвого «Хеннеси».

• Переходные глаголы посетили бар. Они пили пиво, танцевали бачату и пели песни.

• Непереходные глаголы зашли в бар. Они сидели. Они общались. Они ушли.

• Деепричастный оборот зашел в бар. Попивая коктейли и общаясь с барменом он провел отличный вечер забыв свои запятые.

• Рыдающее причастие, осознавшее, что у него нет будущего, допивало отливающий янтарем коньяк.

• Сослагательное наклонение сходило бы в бар, если б только могло.

• Гипербола буквально влетела в этот безумный бар, разрушая абсолютно всё на своем пути.

• Фразеологизм зашел в бар, забыв, что алкоголь его ахиллесова пята.

• Метафора зашла в бар с каменным лицом.

• Перифраз посетил питейное заведение.

• Надев генеральный мундир, пароним каждый день заходил в бар осудить последние новости, эффективно облокотившись на стойку.

• Омонимы сидели в баре, развалившись, как баре.

• Синоним заглянул в таверну.

• Анадиплосис вошёл в бар. Бар был темён и пуст. Пуст, как жизнь без стакана горячительного по вечерам.

• В конце дня в бар зашло клише: свежее как ветерок, хорошенькое, словно куколка, и острое как нож.

• Запятые кажется, зашли в бар но не все.

• Зачем риторическому вопросу идти в бар?

• Заглянули эти, ну, типа, слова-паразиты. Эээ... Вот.