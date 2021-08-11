|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
11.08.2021 06:27 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
• Оксюморон зашёл в бар и попросил какого-нибудь дешёвого «Хеннеси».
• Переходные глаголы посетили бар. Они пили пиво, танцевали бачату и пели песни.
• Непереходные глаголы зашли в бар. Они сидели. Они общались. Они ушли.
• Деепричастный оборот зашел в бар. Попивая коктейли и общаясь с барменом он провел отличный вечер забыв свои запятые.
• Рыдающее причастие, осознавшее, что у него нет будущего, допивало отливающий янтарем коньяк.
• Сослагательное наклонение сходило бы в бар, если б только могло.
• Гипербола буквально влетела в этот безумный бар, разрушая абсолютно всё на своем пути.
• Фразеологизм зашел в бар, забыв, что алкоголь его ахиллесова пята.
• Метафора зашла в бар с каменным лицом.
• Перифраз посетил питейное заведение.
• Надев генеральный мундир, пароним каждый день заходил в бар осудить последние новости, эффективно облокотившись на стойку.
• Омонимы сидели в баре, развалившись, как баре.
• Синоним заглянул в таверну.
• Анадиплосис вошёл в бар. Бар был темён и пуст. Пуст, как жизнь без стакана горячительного по вечерам.
• В конце дня в бар зашло клише: свежее как ветерок, хорошенькое, словно куколка, и острое как нож.
• Запятые кажется, зашли в бар но не все.
• Зачем риторическому вопросу идти в бар?
• Заглянули эти, ну, типа, слова-паразиты. Эээ... Вот.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 118543 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 221 / 329| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————