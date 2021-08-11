11.08.2021 10:25 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Я сделала ботокс и спросила у врача "на сколько лет моложе я буду выглядеть?"

На что он мне сказал "ни на сколько. ты просто будешь выглядеть как женщины твоего возраста, которые тоже сделали ботокс"