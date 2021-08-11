11.08.2021 17:16 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Оставьте хаос после своей смерти

Всего за 500 долларов я приду одетая в сексуальный черный наряд с черным зонтом (вне зависимости от погоды) на Ваши похороны и постою в сторонке поплачу, чтобы Ваши друзья и родственники до конца своей жизни гадали, какие тёмные секреты Вы унесли с собой в могилу

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