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11.08.2021 19:22 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Хроника мирового пожаротушения
600x539, 66 Kb / пажаротушение, лесные пожары тушить не выгодно

пажаротушение, лесные пожары тушить не выгодно

комментарии
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dimas | 11.08.2021 20:56
Так в Якутии экономически не выгодно тушить.
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