15.08.2021 17:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Эвакуация американских дипломатов во Вьетнаме в 1975 году и сейчас в Кабуле.



Два знаковых фото с разницей в 45 лет. Сотрудники посольства США бегут из Сайгона (вверху) и Кабула (внизу). Никогда не доверяй другу, который бросает тебя, говоря, что вернется - старая вьетнамская поговорка.

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