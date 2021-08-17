17.08.2021 11:20 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Бьют муравьи слона, и один из них взобрался на дерево и кричит:

- Братва, разойдись, я ему сейчас хребет ломать буду!

Слон услышал этот крик, но не придал значения планам маленького муравья, потому что считал свою спину достаточно крепкой, чтобы выдержать такой удар.

Однако он забыл, что дело происходило в разгерметизированном отсеке космического корабля, который летел с ускорением 83333333,3 м/с/2, направленным противоположно той стороне, в которую собрался прыгать муравей. Муравей находился над спиной слона в 3 метрах и весил 40 мг, так что при отсутствии сопротивления воздуха во время полёта он име. кинетическую энергию почти 1014 Дж у спины слона. В результате прыжка слон оказался убит, а муравей стал героем Советского Союза посмертно.

Комический эффект шутки в том, что слон услышал крик муравья в разгерметизированном отсеке, а это невозможно.