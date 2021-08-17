17.08.2021 11:22 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Одна из моих любимых историй это как пацаны- металлисты в одном нефорском чатике начали рассуждать, что вот были б они бабами, то всем бы сосали, давали в жопу, и на эти деньги раскрутили бы свои группы до мирового уровня, а когда им сказали, что они и щас могут это делать, отказались