ещё! выкл. сиськи
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17.08.2021 11:22 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Одна из моих любимых историй это как пацаны- металлисты в одном нефорском чатике начали рассуждать, что вот были б они бабами, то всем бы сосали, давали в жопу, и на эти деньги раскрутили бы свои группы до мирового уровня, а когда им сказали, что они и щас могут это делать, отказались
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