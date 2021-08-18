ещё! выкл. сиськи
« vaillant: было ли что-то подобное у варягов? »
18.08.2021 22:43 | интересное от mxx | комментарии: 2  ↓ 
самый популярный российский автор в запросах гугла по странам
726x499, 37 Kb / карта, классики, пушкин, толстой, достоевский

карта, классики, пушкин, толстой, достоевский

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Антас | 18.08.2021 23:50
А смысл в чем?
DimaS | 18.08.2021 23:51
Антас (23:50), а что в Гренландии пидарасы неграмотные.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 118678 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 199 / 330| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer