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20.08.2021 13:44 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд. Самолет Junkers F-13 «Добролета». 1929 год. СССР.

3 августа 1926 года была открыта первая международная авиалиния Верхнеудинск (Улан-Удэ) — Улан-Батор. 10 августа 1928 года эту авиалинию продлили до Москвы, и с тех пор она является старейшей действующей международной авиалинией «Аэрофлота» – беспрерывно эксплуатируется уже 85 лет!
800x555, 113 Kb / СССР, ч/б, самолет, пиджак, шляпа, сапоги, солдат, военная форма, трость, зонт

СССР, ч/б, самолет, пиджак, шляпа, сапоги, солдат, военная форма, трость, зонт

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