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20.08.2021 15:49 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Британские учёные потеснились на пьедестале
564x627, 118 Kb / Ломоносов, прогноз, наука, Фомин, астрология, человек, культура, общество, Пенза, статья, монография, публикация, журнал, конференция

Ломоносов, прогноз, наука, Фомин, астрология, человек, культура, общество, Пенза, статья, монография, публикация, журнал, конференция

комментарии
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vaillant | 20.08.2021 17:02
там Фомин)))) тоже сначала прочитал как Фоменко;)
Vintorezz | 20.08.2021 17:53
Ну Академик Фоменко тоже по этой теме
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