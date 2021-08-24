24.08.2021 07:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Носовая часть супертанкера Amoco Cadiz после того, как он развалился, сбросив 220 000 тонн нефти на французское побережье, март 1978 года.



Бывший супертанкер, ходивший под либерийским флагом, принадлежавший американской компании «Амоко». 16 марта 1978 года он сел на мель в 5 км от побережья Бретани, и в конечном итоге, расколовшись на три части, затонул, в результате чего случился крупнейший на тот момент нефтяной разлив в истории.

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