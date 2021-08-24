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24.08.2021 13:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Самый восточный населённый пункт России — Уэлен. Этот поселок находится в Чукотском автономном округе, его окружает Северный Ледовитый океан. Из-за своего расположения Уэлен ближе к США, чем к Москве. В 15 км от поселка находится мыс Дежнева — самая крайняя точка России.

Чтобы попасть сюда, нужно долететь до Анадыря, а затем до села Лаврентия. Оттуда придется плыть на катере или лететь на вертолете. Зимой можно добраться на вездеходах или собачьих упряжках.

Длина галечной косы — 15 км.
1100x733, 224 Kb / Уэлена, Чукотка, океан, мыс Дежнева

Уэлена, Чукотка, океан, мыс Дежнева

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