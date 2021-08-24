24.08.2021 13:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Самый восточный населённый пункт России — Уэлен. Этот поселок находится в Чукотском автономном округе, его окружает Северный Ледовитый океан. Из-за своего расположения Уэлен ближе к США, чем к Москве. В 15 км от поселка находится мыс Дежнева — самая крайняя точка России.



Чтобы попасть сюда, нужно долететь до Анадыря, а затем до села Лаврентия. Оттуда придется плыть на катере или лететь на вертолете. Зимой можно добраться на вездеходах или собачьих упряжках.



Длина галечной косы — 15 км.

Уэлена, Чукотка, океан, мыс Дежнева

