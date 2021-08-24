ещё! выкл. сиськи
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24.08.2021 16:16 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Купил мужик дом с технологией "умный дом". Пока мужик был на работе, дом уехал из Беларуси.
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kikos | 24.08.2021 16:54
Видать какой то местный белорусский юмор...
Vintorezz | 24.08.2021 17:36
А куда он уехал из Белоруссии?
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