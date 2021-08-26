|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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26.08.2021 15:53 | тексты от mxx | комментарии: 1 ↓
В Лос-Анджелесе начался суд над порноактером Роном Джереми по обвинениям в сексуальном насилии. В рамках первого заседания коллегия присяжных официально утвердила обвинения, выдвинутые прокуратурой.
68-летнего Джереми обвиняют в 34 случаях насилия, жертвами которого стала 21 женщина. Среди обвинений — 12 изнасилований, семь принуждений к оральному сексу, а также несколько домогательств к женщинам во время сна.
К оральному сексу, Карл! )
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