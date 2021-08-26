ещё! выкл. сиськи
« DimaS: а вот и чипы подвезли))) »
26.08.2021 15:53 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
В Лос-Анджелесе начался суд над порноактером Роном Джереми по обвинениям в сексуальном насилии. В рамках первого заседания коллегия присяжных официально утвердила обвинения, выдвинутые прокуратурой.

68-летнего Джереми обвиняют в 34 случаях насилия, жертвами которого стала 21 женщина. Среди обвинений — 12 изнасилований, семь принуждений к оральному сексу, а также несколько домогательств к женщинам во время сна.

К оральному сексу, Карл! )
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Sheitan | 26.08.2021 16:06
Три года назад Лестор Джеймс по кличке Кувалда был охуенно здоровым жеребцом. У него было целая конюшня кобыл, которых он ебал строго по расписанию. Но каждую пару недель, ему хотелось чего-нибудь особенного. И как-то раз Лестор зашел в кабак со стриптизом. Там запал на белую телку по имени Рейвен, которая отчаянно крутила сиськами. И Лестору её тут же захотелось по-интресному. А когда она послала его нахуй, захотелось еще больше. Он подсыпал ей слегонца волшебного порошка и затащил к себе на хату. Там ей деваться уже было некуда. И он оторвался как мог. Выебал её во все дыхательные и пихательные, да с выдумкой.
Ну а потом у него снова встал и он решил её окончательно опустить. И заставил её отсосать. В общем выдает он ей в голову и тут бам…
Она откусила ему хуй.
Под корень.
К счастью, хуй нашли и пришили обратно. Но после этого он работает совсем не так.
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