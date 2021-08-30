ещё! выкл. сиськи
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30.08.2021 05:39 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
«...Спился с ног» СССР, 1958 год
773x2160, 321 Kb / спился, плакат, СССР, кафе, ресторан, закусочная, пивная, похмелье, минеральная вода, боржоми, алкоголь, бутылка, пьяница, алкоголик, портфель, табурет

спился, плакат, СССР, кафе, ресторан, закусочная, пивная, похмелье, минеральная вода, боржоми, алкоголь, бутылка, пьяница, алкоголик, портфель, табурет

комментарии
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фанат | 30.08.2021 10:06
В закусочной инсту листает в телефоне
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