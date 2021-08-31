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31.08.2021 15:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
31 августа 1935 года за 5-ти часовую смену он добыл 102 тонны угля, в 14 раз превысив норму. Стаханов стал символом роста производительности труда в СССР (в 50-х СССР вышел по этому показателю на второе место в мире, опередив такие страны как Япония, Германия и Франция).
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