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31.08.2021 15:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
31 августа 1935 года за 5-ти часовую смену он добыл 102 тонны угля, в 14 раз превысив норму. Стаханов стал символом роста производительности труда в СССР (в 50-х СССР вышел по этому показателю на второе место в мире, опередив такие страны как Япония, Германия и Франция).
519x700, 167 Kb / Журнал, Стаханов, СССР, производительность труда, time, тайм

Журнал, Стаханов, СССР, производительность труда, time, тайм

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atrox | 31.08.2021 17:29
43 года назад, в 1977 году на Донбассе скончался в психиатрической больнице от алкоголизма Алексей Стаханов, зачинатель стахановского движения в СССР. Его могилу нашли только почти 30 лет спустя, и то случайно.

30 августа 1935 года в шахту спустились Стаханов, крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участка Николай Машуров, парторг шахты Константин Петров и редактор многотиражки Михайлов. Включили время отсчёта начала работы. Через 5 часов 45 минут работы Стаханов нарубил 102 тонны, выполнив 14 норм. Началось стахановское движение.

Разница между нормой и рекордом была огромной и это сразу же навело партийное руководство на мысль о повышении нормы. Рабочим пришлось трудиться больше за те же деньги. Началось противодействие стахановскому движению. Они ломали оборудование, воровали инструмент, травили, били, а порой и убивали передовиков. Когда диверсии стали массовыми, за дело взялись чекисты. Аресты и расстрелы быстро свели сопротивление на нет.

В 1936 году Стаханова приняли в партию без прохождения кандидатского стажа, а год спустя вышла его книга "Рассказ о моей жизни". Жил он в Доме на набережной. За трудовой подвиг Стаханов получил 200 рублей, квартиру с мебелью, лошадь с коляской и два именных места в кинотеатре.

В Москве он знакомится с сыном Вождя Василием Сталиным с ним же регулярно участвует в попойках. Далее герой женится на 14-летней школьнице, которой для регистрации приписали 2 лишних года.

В 1945 году он решил обратиться напрямую к Иосифу Сталину: «Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я Вам пишу и надеюсь, что мое письмо попадет к Вам в руки. Дело в том, что в 1944 году Молотов Вячеслав Михайлович разрешил мне получить трофейную машину. В свою очередь Наркомат обороны … выдал мне эту машину, которая была совершенно разбита, ее кое–как отремонтировали… В настоящее время Наркомат обороны получает машины марки «Шевроле» и я бы очень Вас просил выделить мне одну хорошую машину…. Вот еще насчет квартиры. Я живу в Доме правительства 9 лет и ни до войны, ни во время войны не могу допроситься сделать ремонт. А кое–кому обивают стены шелком по два раза в месяц и мебель ставят всевозможную. Это неправильно, я прошу сделать ремонт и заменить мебель, чтобы не стыдно было пригласить в квартиру к себе людей».

К Стаханову приехала комиссия, которая увидела, что Стаханов превратился в алкоголика и транжирит выделяемые ему деньги. Ремонт в квартире все–таки состоялся и новая машина появилась, но Стаханову "крепко указали на то, что он должен перестроиться, чтобы не ходил по ресторанам, не допускал разгула".

Кроме того выяснилось, что "Стаханов почти ничего не читает и культурно отстает", вследствие чего было принято решение "выдавать ему книжный паек".

Во времена Хрущева Стаханов был отправлен обратно на Донбасс. По одной из версий имела место такая сцена:

Стаханов спросил, в чем он провинился, на что получил ответ Хрущева: "Партии лучше знать, где ты нужен. Как шахтер шахтера ты меня поймешь". Стаханов возмутился, вскричав: "Да какой ты, на хрен, шахтер", после чего его судьбы была решена.

В Чистяково Стаханов жил в общежитие, семья с ним не поехала. Все имеющееся у него имущество было пропито.

В 1970 году, в тридцать пятую годовщину с момента подвига Стаханова, Брежнев вручил ему звезду Героя труда и выделили небольшую квартиру. Все это время герой так же продолжал пьянствовать, успел побывать двоеженцем и в итоге угодил в психбольницу в Донецке с диагнозом "рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речи". Где и умер.

Его похоронили на городском кладбище Тореза. Вскоре могила заросла травой, и даже работники кладбища не могли указать место захоронения шахтера № 1. Но в конце 1990-х молодой шахтер, приводивший в порядок могилу родственников, обратил внимание на заброшенный участок. Он выкорчевал сухостой, собрал ветки, очистил от грязи табличку — и не поверил своим глазам: это была могила Алексея Стаханова, забытого героя эпохи строительства коммунизма". (c)
Vintorezz | 31.08.2021 17:43
Ну как бы не прошёл медные трубы.. Что тут такого.
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