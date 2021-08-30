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02.09.2021 06:12 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

1280x2441, 481 Kb / бинго, Идрак Мирзализаде, государство, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Украина, комик, стендап, шутка

бинго, Идрак Мирзализаде, государство, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Украина, комик, стендап, шутка

комментарии
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Vintorezz | 02.09.2021 06:14
https://meduza.io/feature/2021 ... hit-v-rossii-tsepochka-sobytiy
mxx | 02.09.2021 07:17
Чилик классный, кстати
Vintorezz | 02.09.2021 07:27
Чилик (река) - — Википедия
Чили&#769;к (Шилик, Шелек; каз. Шелек) — река в Алматинской области республики Казахстан, самая крупная река Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань)
mxx | 02.09.2021 08:21
Vintorezz (07:27), это художник. юморной
Vintorezz | 02.09.2021 08:38
Ок
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