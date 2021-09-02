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02.09.2021 17:56 | тексты от mxx | комментарии: 1 ↓
- Папа, расскажи историю из жизни
- Ладно слушай. Пошел я как то в лес...
- А там темнокожий?
- Нет. Нету там темнокожих.
- В смысле, блять, в истории нет темнокожих? - резко возразил сын и подал на отца в суд.
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