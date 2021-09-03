ещё! выкл. сиськи
« DimaS: ссукаааааааааа, ктооооооо??? »
03.09.2021 23:21 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
В садике, после прививки, дети не выбрасывают ватку, потому что от неё пахнет папой.
комментарии
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supershmel | 03.09.2021 23:53
так там сейчас спирта нет химозой пахнет
frosty | 04.09.2021 00:05
жуть
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