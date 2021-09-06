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« Vintorezz: Умер Жан-Поль Бельмондо »
06.09.2021 19:46 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Состоятельные пассажиры садятся в самолёт Sikorsky S-30. США, 1932 год.
1920x1537, 477 Kb / ч/б, самолет, Сикорский, Sikorsky, посадка, пассажиры

ч/б, самолет, Сикорский, Sikorsky, посадка, пассажиры

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Real McCoy | 06.09.2021 20:45
S-40 таки
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