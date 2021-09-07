07.09.2021 15:09 | интересное от mxx | комментарии: 2 ↓ от Профессор экономики рассказывал, как однажды «завалил» целую группу.

Группа настаивала на том, что социализм «работает» и что никто при этом не будет бедным и никто — богатым. Великое выравнивание!

Профессор сказал: хорошо, поставим в этом классе эксперимент на предмет социализма. Все оценки будут усредняться, и каждый получит одинаковую оценку, таким образом, никто не провалится и никто не получит «отлично».

После первой контрольной оценки были усреднены и все получили «хорошо». Студенты, учившиеся упорно, были расстроены, а студенты, кто учился мало — счастливы. Но ко времени второй контрольной студенты, кто учился мало, занимались ещё меньше, а те, кто учились упорно, решили, что тоже хотят халявы, поэтому занимались немного...

Вторая контрольная в среднем дала «удовлетворительно». Никто не радовался.

Когда же прошла третья контрольная, в среднем вышло «неуд».

Результат так и не улучшился: ссоры, упрёки, ругань приводили к враждебным отношениям и никто не собирался учиться за других.