ещё! выкл. сиськи
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07.09.2021 15:09 | интересное от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Профессор экономики рассказывал, как однажды «завалил» целую группу.
Группа настаивала на том, что социализм «работает» и что никто при этом не будет бедным и никто — богатым. Великое выравнивание!
Профессор сказал: хорошо, поставим в этом классе эксперимент на предмет социализма. Все оценки будут усредняться, и каждый получит одинаковую оценку, таким образом, никто не провалится и никто не получит «отлично».
После первой контрольной оценки были усреднены и все получили «хорошо». Студенты, учившиеся упорно, были расстроены, а студенты, кто учился мало — счастливы. Но ко времени второй контрольной студенты, кто учился мало, занимались ещё меньше, а те, кто учились упорно, решили, что тоже хотят халявы, поэтому занимались немного...
Вторая контрольная в среднем дала «удовлетворительно». Никто не радовался.
Когда же прошла третья контрольная, в среднем вышло «неуд».
Результат так и не улучшился: ссоры, упрёки, ругань приводили к враждебным отношениям и никто не собирался учиться за других.
комментарии
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Sousse | 07.09.2021 17:52
Просто у класса не было идеологии.. Не все условия соблюдены. Вот если бы сказали, что получающие ниже четвёрки будут мыть посуду в столовой, а на третий раз останутся без обеда..
генацвали | 07.09.2021 17:54
Выдуманная история для школоты. Насколько я помню, социализм не подразумевает отсутствие материального неравенства, его принцип - "от каждого по способности, каждому — по труду". При социализме троечники получили бы свои тройки, отличники - пятерки, не было бы никакого округления к среднему арифметическому.
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