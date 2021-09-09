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« Vintorezz: а режиссёру звание долбоёба россии? »
09.09.2021 08:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 

1200x800, 147 Kb / водопад, Китабо-Орон, Дудинка, Норильск

водопад, Китабо-Орон, Дудинка, Норильск

комментарии
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Vintorezz | 09.09.2021 08:04
Инцидент, который привел к гибели главы МЧС Евгения Зиничева, произошел на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, рассказал источник РБК. Он также отметил, что все произошло около 7 утра, за два часа до этого министр вылетел из Норильска.
vaillant | 09.09.2021 08:50
дело ясное, что дело тёмное
kikoS | 09.09.2021 09:12
Видать отдыхали, слегка перебрали, для Зиничева водопад оказался по колено. Теперь герой России, посмертно.
Vintorezz | 09.09.2021 09:58
А тут что то подумал..... а в тайге там водопадов нет?
vaillant | 09.09.2021 09:58
kikoS (09:12), возможно, но тут опять же, должны блюдеть.. это ж целый министр, и не лёгкой промышленности отнюдь
Vintorezz | 09.09.2021 10:13
https://tass.ru/obschestvo/12338273
Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно
Vintorezz | 09.09.2021 11:25
В принципе, каждому россиянину можно Героя России дать посмертно. Или все недостойны?
Vintorezz | 09.09.2021 11:30
Охране и помощникам Евгения Зиничева, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК). Оценка их действиям будет дана в ходе доследственной проверк обстоятельств гибели министра, проводимой СКР.
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