ещё! выкл. сиськи
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09.09.2021 12:49 | картинки от mxx | комментарии: 5  ↓ 

960x779, 60 Kb / коньки, фигурное катание, фигуристы, рука

коньки, фигурное катание, фигуристы, рука

комментарии
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саныч | 09.09.2021 12:57
Почти фистинг )))
Vintorezz | 09.09.2021 13:10
Бибабо
DimaS | 09.09.2021 13:31
Кукловод, бля!
DimaS | 09.09.2021 13:35
Анекдот вспомнился:
Группа альпинистов после трудного перехода остановилась на ночь на плато. Разбили палатки, легли спать. Вдруг среди ночи один во сне как закричит:
- Загибай! Все проснулись, зачертыхались, снова легли спать. Через полчаса снова:
- Загибай!
И так раз десять среди ночи. В общем, никому спать не давал. Наутро спрашивают бедолагу, что ему такое всю ночь снилось.
- Не поверите. Приснилось, что меня снежный человек в горах заловил, палец в жопу воткнул и над обрывом поставил. А я чувствую, что с пальца сползаю, и кричу: "Загибай палец! Загибай!"
scissors | 09.09.2021 14:53
где можно записаться на треньки?
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