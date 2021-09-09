ещё! выкл. сиськи
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09.09.2021 13:43 | тексты от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Если Киселёв помрёт от Ковида, Симоньян напишет что-то вроде: «Он умер, как жил. Уже будучи в коме, он снял с себя кислородную маску и надёл её на старушку, на соседней кровати.»
комментарии
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mxx | 09.09.2021 13:43
по мотивам:
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1435646446406193162
mrfant0m | 09.09.2021 13:46
у меня в голове возник только один вопрос "Когда?"
Лелик | 09.09.2021 14:24
Сомневаюсь, что такие, в принципе болеют.
Berencev | 09.09.2021 14:26
Лелик (14:24), Зараза к заразе не липнет ?
Лелик | 09.09.2021 14:36
Berencev (14:26), что то вроде.
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