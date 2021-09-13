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13.09.2021 08:09 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Последний представитель штамма COVID-Зулу сдается космическим силам США, знаменуя окончание войны с коронавирусом (планета Клендату, 2554 год).
414x486, 45 Kb / ковид, коронавирус, звёздный десант, Илон Маск

ковид, коронавирус, звёздный десант, Илон Маск

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