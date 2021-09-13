ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @Hitcher, Тризуб даёт +5 к энергоэффективности »
13.09.2021 08:19 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1200x416, 160 Kb / командная работа, формула 1, яма, канава, лопата, жэу, жэк

командная работа, формула 1, яма, канава, лопата, жэу, жэк

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
itch | 13.09.2021 10:06
люди слева, кроме замены колес на пит-стопе за 2-3 секунды, еще выполняют кучу другой работы от сборки-разборки машины, до сборки-разборки всего остального оборудования в боксах команды.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 119310 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2021 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 193 / 321| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer